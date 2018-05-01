CHP'nin aday bunalımına Devlet Bahçeli yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda bunalıma düşmesini "garip bir çaresizlik, kaygı verici bir çürüme" olarak niteledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kriz severi, kaos neferi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda bunalıma düşmesi garip bir çaresizlik, 95 yıllık müktesebatı açısından kaygı verici bir çürümedir. Yine anlaşılan odur ki, CHP insansız cumhurbaşkanı adayı için son turlarını atmakta, son rötuşlarını, son hazırlıklarını yapmaktadır" dedi.

GENELGE YAYINLADI

Bahçeli, İl ve İlçe Yöneticileri için genelge yayımladı. Bahçeli, MHP'nin 24 Haziran seçimlerine iki ana stratejiyle katılacağı belirterek, ilk stratejinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti. Bahçeli, ikinci stratejilerinin ise MHP'nin 27.Dönem TBMM'de sayısal ve siyasal ağırlık olarak çok güçlü bir şekilde temsil edilmesini mutlak anlamda tesis ve temin etmek olduğunu kaydetti.

"CHP, KANDİL VE PENSİLVANYA'NIN ARKASINA SAKLANARAK TÜRKİYE'Yİ TAŞLIYOR

TBMM, asıl fonksiyon ve vasfına kavuşmuş, net olarak gücüne güç katmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karalayan, kötüleyen, felaket çığırtkanlığı yapan siyaset ve sivil toplum kuruluşları dış kaynaklı huşunet serumu, husumet yardımı, fitne takviyesi ile ayakta kalmaya çırpınan ucube ve ucuz zihniyetlerdir. Kandil ve Pensilvanya'nın arkasına saklanarak Türkiye'yi taşlayan CHP bunlardan birisidir. İpini FETÖ'ye zimmetleyen, siyasi iliğini fikirsizlikle, ikbalini fenalıklarla zenginleştiren dönek ve kaçkınlar bunlardan bir diğeridir

Kaynak: Ajanslar