Kurultay imzasını geri çeken CHP'lilerden çok konuşulacak sözler

Kurultay tartışmalarının sürdüğü CHP'de, imzasını geri çeken 31 delegeden bazıları çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Kurultay tartışmalarının sürdüğü CHP'de, imzasını geri çeken 31 delegeden bazıları Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'e konuştu.

Delegelerin, sürece ilişkin olarak yaptığı açıklamalar şöyle:

Aydın Paksak (Mardin): "Hep yenildik hep ezildik. Artık kabullenemedim. İmza verdik. Sonra geri çektik. Neden çektim bilmiyorum. Kıramayacağım birileri ikna etti. Son gün çektik."

"MUHARREM'E GICIK OLDUM"



Eyyüp Kalkan (Kızıltepe): "Vallahi kardeş Muharrem'e gıcık oldum. Önce dedi ben aday olmayacağım. Sonra çıktı Kılıçdaroğlu'nun karşısına."

"BELEDİYEDE ÇALIŞAN YAKINLARIMI KOVMAKLA TEHDİT ETTİLER"



Hüseyin Çiçek (Sivas): "Değişim olsun diyerek imzamı verdim. İlk önce telefonlar gelmeye başladı. Daha sonra bu telefonların söylemleri tehdide dönüştü. Bizim İstanbul'daki CHP'li belediyelerde bir sürü çalışan yakınımız var. Onları işten atmakla tehdit ettiler. Sonra onlar zarar görmesin diyerek imzamı çektim."

"85 YAŞINDAKİ ADAMLA MI DEĞİŞİM YAPACAĞIZ"



Üstüner Karacaoğlu (Erzurum): "Ben değişim olsun diye imza verdim. İmza verirken de kimseye sormadım. Sonra Önder Sav ve küskünler arayınca sinirlendim. Kardeşim 85 yaşındaki adamla mı değişim yapacağız. Artık bu kişilerden bıktık. Değişim olacaksa yeni insanlarla olmalı. İmzamı geri çektim."

"O GÜN ÖYLE İCAP EDİYORDU"

Ali Yılmaz (Gaziantep): Seçim öyle sonuçlanınca çok sinirlenmiştim. O kızgınlıkla gidip imza verdim. İmza verirken kimseye danışmadım. Sonra kızgınlığım geçti imzamı çektim. Bunun altında bir şey aramayın.

Mehmet Şerif Memioğlu (Bingöl): O gün öyle icap ediyordu. İmzamı verdim. Yönetimin değişeceğini söylediler. Ben de pişman oldum. Gidip imzamı çektim.

HABERDEKİ İFADELERE YALANLAMA

Bugün Akşam gazetesinde de Ercan Öztürk imzasıyla “Tehdit edildik, kızdık, gıcık olduk!” başlıklı bir haber yayımlandı.

Haberde Sivas’tan delege olan Hüseyin Çiçek’in şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

“‘Değişim olsun’ diyerek imzamı verdim. İlk önce telefonlar gelmeye başladı. Daha sonra bu telefonların söylemleri tehdide dönüştü. Bizim İstanbul’daki CHP’li belediyelerde bir sürü çalışan yakınımız var. Onları işten atmakla tehdit ettiler. Sonra onlar zarar görmesin diyerek imzamı çektim.”

DELEGE YALANLADI

Ancak T24’ün ulaştığı Çiçek, kurultay için imzasını çektiğini doğrularken konu hakkında herhangi bir demeç vermediğini bildirdi. Çiçek, Akşam gazetesine kullanmadığı ifadeleri kullanmış gibi gösterdiği için dava açacağını da belirtti.

MUHABİR: DELEGELERLE KONUŞTUM

Haberde imzası bulunan Ercan Öztürk, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Atatürk yerinden kalksa ilk CHP’yi kapatırdı. İmzalarını geri çeken delegelerden 8’iyle konuştum. Kimi ‘neden çektim bilmiyorum’ kimi ‘Muharrem’e gıcık oldum’ kimi ‘sinirlendim verdim’ dedi. Partiyi yöneten Kılıçdaroğlu ve adamları işte bunlar sayesinde orada oturuyor.”

Akşam gazetesi, söz konusu haberi bugün 1. sayfasında "Çektik ama sor bakalım niye çektik" ifadesiyle duyurmuştu. Gazetenin birinci sayfasında Hüseyin Çiçek'in tehdit edildiğine yönelik kullandığı iddia edilen ifadeleri yer almazken 5 farklı delegenin olduğu öne sürülen ifadeler kendine yer bulmuştu.

Kaynak: Ajanslar