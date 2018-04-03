CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu maskeyle dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü grup toplantısında bazı partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nu maske takarak dinlediler.

TBMM'de her salı olduğu gibi partli liderleri grup toplantısında partililere hitap ettiler.

KILIÇDAROĞLU'NUN MASKELİ İZLEYİCİLERİ

CHP grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken, bazı partililerin yüzlerindeki maskeyle Kılıçdaroğlu'nu dinledikleri görüldü.

Güncel 03 Nisan 2018 14:37 Erdoğan'ın kamuflajı Yunanistan'ın yanı sıra CHP'yi de rahatsız ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuflaj giyerek sınır karakolunu ziyaret etmesini hazmedemeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan sert tepki geldi.

Kaynak: AA