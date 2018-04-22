CHP’de 'İYİ Parti' isyanı

CHP'nin İYİ Parti için 15 milletvekilini istifa ettirmesinin ardından ilk tepki, parti içinden geldi. CHP'li İlhan Cihaner, Twitter üzerinden karara tepki gösterdi.

Türkiye, Kasım 2019'da yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için erken seçim kararı alınmasıyla yeni bir seçim atmosferine girdi. 24 Haziran 2018'de yapılacak erken seçim için en kritik detay ise partiler arası kurulacak 'ittifak' formülleri...

İlk olarak AK Parti ve MHP'nin 'cumhur' ittifakı adında bir araya geleceği açıklanırken, BBP de resmen bu sürece dahil oldu ve seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Gözlerin muhalefet sıralarına çevrilmesinin ardından CHP, İyi Parti'yle ittifak kurmak için dikkati çeken bir adım attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'den 15 milletvekili bugün istifa ettirildi. İstifa eden milletvekillerinin İYİ Parti'ye katılacağı resmen duyuruldu.

Böylelikle İyi Parti'nin Meclis'te grup kurarak seçimlere girebileceği iddia ediliyor.



CHP'li vekil tepki gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, kararın ardından resmi Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Cihaner, "ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!" dedi.

Kaynak: Ajanslar