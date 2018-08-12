CHP'li Usluer'den flaş açıklama: Dilekçe verdik!

Muhaliflerin sözcülüğünü yapann Gaye Usluer, "Noter tasdikli 630 imza verdik, imzaların çekildiğini söyleyenler bunu bize noter tasdikli olarak göstermek zorundadır" dedi.

Ankara'da toplanan CHP'li muhaliflerden açıklama geldi. Milletvekili Gaye Usluer, imza veren 630 delegenin verdiği imzanın arkasında olduğunu söyledi.

"BİZE VERİLEN BİR HAK''

Usluer, ''İmzasını çeken delege sayısı 31 kişi mi? Belge yok. Olağanüstü kurultay talebi bize verilen bir hak'' dedi.

"PARTİNİN YAPAMADIĞINI YAPTIK"

Olağanüstü kurultayın gerçekleşmesi için toplanan ve daha sonra sayısı azaldığı iddia edilen imzalar için bir araya gelen CHP’li muhaliflerden Gaye Usluer, gazetecilerin sorusu üzerine, “630 delegeyi temsilen her ilden en az bir kişi kaydıyla yaklaşık 400 kişi bir araya geldik. 24 Haziran seçimleri sonrasında partimizin henüz yapamadığı siyasal değerlendirme içeride yapılmakta. Türkiye’nin dört bir yanından gelen delegelerimiz bu siyasal değerlendirmeyi yapıyor” ifadelerini kullandı.



"630 DELEGE HALA ARKASINDA"

630 imzanın toplanmasının nedeninin olağanüstü kurulun yapılması olduğunu belirten Usluer, “Dilekçelerden henüz yanıt alamadığımız için 630 imza bir şekilde 600’ün altına düşürüldü. Hâlâ imza veren 630 delegemiz imzalarının arkasındalar. Toplantının ana teması; delegelerimiz 630 imzanın gereğinin yerine getirilmesini istiyorlar. Bundan sonra ne olacak? Farklı seçenekler tartışılmakla birlikte herkesin ortaklaştığı seçenek 630 delege imzasının talebinin yerine getirilmesi, yani yerel seçimler öncesinde olağanüstü kurultayın yapılması. Hafta içinde delegasyonun temsil edilmesini istediğimiz kişilerden oluşan heyet bir deklarasyon hazırlayacak ve bunu kamuoyuna açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar