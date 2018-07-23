CHP'li Tüzün toplanan imza sayısını açıkladı

Bilecik Milletvekili Tüzün, CHP'de olağanüstü kurultay için 618 delegenin noter tasdikli imza verdiğini, yeterli olan 625 sayısının çok daha üstünde imza toplamayı amaçladıklarını söyledi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, geçen hafta pazartesi günü başlattıkları imza verme sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

618 DELEGE NOTER TASDİKLİ İMZA VERDİ

İmza toplama işleminin devam ettiğini belirten Tüzün, "CHP'de olağanüstü kurultay için 618 delege noter tasdikli imza verdi. İmzaları pazar gününe kadar teslim etmeyi planlıyoruz." dedi.

625 SAYISININ ÇOK DAHA ÜSTÜNDE İMZA TOPLANMASI AMAÇLANIYOR

Tüzün, olağanüstü kurultayı toplamak için yeterli olan 625 sayısının çok daha üstünde imza toplamayı amaçladıklarını, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

625 İMZANIN GENEL MERKEZE ULAŞTIRILMASI GEREKİYOR

CHP Tüzüğü'ne göre imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor.

Kaynak: AA