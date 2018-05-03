CHP'li Kaftancıoğlu'nun şok Temel Karamollaoğlu tweeti

SP'nin CHP ile ittifak oluşturmasından sonra Canan Kaftancıoğlu'nun eski tweetleri paylaşılmaya başladı.

24 Haziran'da yapılacak seçimler önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşen muhalefet partileri anlaşmaya vardı.

CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti hafta sonu yapılan anlaşmanın detaylarını açıklayacak. İttifakta; CHP ile Saadet Partisi'nin yan yana gelmesi parti tabanlarında rahatsızlığa neden oldu.

ARŞİV UNUTMADI

İttifakın vücut bulmasından sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Temel Karamollaoğlu ile ilgili attığı tweet etkileşim almaya başladı.

İŞTE O TWEET

Kaynak: ajanslar