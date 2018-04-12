Mehmetçiğe moral etkinliklerine CHP'li belediyelerden yasak!

CHP'li belediyeler Mehmetçiğe moral vermek için Hatay'a giden sanatçılara yasak getirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki sanatçılarla Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek için Hatay'a gitmişti.

SANATÇILAR HEDEFTE

Bu ziyaretin ardından sanatçılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi haline geldi.

Kılıçdaroğlu'nun sanatçıları "reziller" olarak nitelendirmesinden sonra CHP'li belediyeler de harekete geçti.

ASKERE MORAL VERMEK SUÇ OLDU

Askerlere moral vermek için bölgeye giden sanatçılardan biri olan Fettah Can'ın konseri engellendi.

Kaynak: Ajanslar