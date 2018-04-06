CHP'li belediye tarihi çeşmeyi rezil etti

Edirne'de Osmanlı döneminden kalma 200 yıllık Kevseç Balaban İzzet Efendi Çeşmesi göz göre göre eve dönüştürüldü, hatta tarihi yapıya soba bacası bile takıldı. Ancak sorumluluğu olan CHP'li belediye rezaleti görmezden geliyor.

CHP'li Edirne Belediyesi'nin milli değerlerimize yönelik vurdumduymazlığı, tarihi eserlerin katledildiğini ortaya koydu. Edirne'de Osmanlı döneminden kalma Medrese Alibey Mahallesi'nde bulunan 200 yıllık Kevseç Balaban İzzet Efendi Çeşmesi'nin eve dönüştürüldüğü hatta tarihi yapıya soba bacasının takıldığı belirlendi. Ecdat yadigârlarına yeterli hassasiyeti göstermediğinden yakınan vatandaşlar da, tarihi ayıbın hemen düzeltilmesini istediler.

'TARİHİ ÇEŞMEYİ NE HALE GETİRDİLER'

Mahalle sakinleri, geçmişte tarihi çeşmenin onarımı için gerekli siyasi iradenin eksik olduğunu belirtirken, şimdilerde ise, mirasın korunması, muhafazası, teşhiri ve yenilenmesinde ciddi problemler yaşandığını ifade etti. Yeni Akit'te yer alan habere göre; Edirneli vatandaşlar, ''Osmanlı döneminde çeşmelerin büyük önemi varmış. Neden? Çünkü herkes içeceği suyunu bu çeşmelerden taşırmış. O dönemlerde çeşme yaptırmak en önemli hayır işlerinden sayılıyordu. Bugün ise bu tarihi çeşmelerimiz ne hale geldi'' dediler.

BELEDİYE REZALETİ VAKIFLARA ATMAYA ÇALIŞTI

CHP'li Edirne Belediyesi, tarihi rezalete ilişkin, ''Tarihi eserler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluğundadır'' ifadelerini kullandı. Konu ile ilgili Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ise, sorumluluğun CHP'li belediyede olduğunu belirterek, ''Tarihi çeşmeler vakıf kökenli olmalarına rağmen, günümüzde belediye mülkiyetindedir. Bu çeşme de Edirne Belediyesi'nin mülkiyetindedir'' dedi.

Kaynak: Ajanslar