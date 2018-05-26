CHP'li Avcılar Belediyesi temizlik işçilerinin maaşını ödemedi sokaklar çöp doldu
Avcılar Belediyesi'nde, maaşları ödenmediği için 570 işçi iş bırakma kararı aldı.
GÖREVLİLER İŞ BIRAKTI
CHP'li Avcılar Belediyesinin maaşları ödemeye yanaşmaması üzerine görevliler iş bırakma eylemi kararı aldı.
CHP'li yetkililerin maaş ödememe ısrarı üzerine düzenlenen iş bırakma eylemi ilçe sakinlerini olumsuz yönde etkiledi.
SOKAKLARDA PİS KOKULAR...
Sokakta kalan çöpler, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü kokular saçmaya başladı.
Sağlıksız bir ortamın oluştuğu Avcılar'da kent sakinleri çöplerin bir an önce toplanmasını bekliyor.
Eski Türkiye'yi andıran sokaklar, yerel seçimlerden önce Avcılar'da yaşayanların tercihini etkileyecek gibi gözüküyor.
Kaynak: ajanslar