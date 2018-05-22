Hayalindeki oy oranını anlatan Altay: "Yayında değiliz değil mi?"

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, HabertürkTV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

24 Haziran seçimleriyle ilgili tahminleri sorulan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, zikrettiği rakamlarla ekran başındakileri şaşırttı. Altay'ın aklındaki oy oranlarını açıkladıktan sonra 'yayında değiliz değil mi' demesi de dikkat çekti.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, HabertürkTV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

CHP'NİN SEÇİM TAHMİNİ

Altaylı'nın seçimlerle ilgili 'oran tahmininiz nedir' diyerek ittifaklar ve Cumhurbaşkanı adaylarının alacağı oy oranlarını sorması üzerine Engin Altay, ilginç bir oy dağılımı yaparak gönlündeki anket sonucunu tarif etti.

'YAYINDA DEĞİLİZ DEĞİL Mİ?'

Cevap vermeden önce canlı yayında önündeki kağıdın üstünde önce çeşitli hesaplamalar yapan CHP'li vekilin, aklındaki oranları açıkladıktan sonra 'yayında değiliz değil mi?' diye sorması dikkat çekti.

CHP'Lİ VEKİLİN HAYALİNDEKİ SEÇİM SONUÇLARI

Engin Altay'ın gönlündeki oy dağılımına göre, 24 Haziran'da ortaya çıkacak tablo:

Cumhur İttifakı: % 42

Millet ittifakı: % 44

HDP: % 12

CHP'li Altay'ın hayalindeki seçim sonucuna göre, ilk turda Cumhurbaşkanı adaylarının oy dağılımı:

Recep Tayyip Erdoğan: % 34

Muharrem İnce: % 32

Meral Akşener: % 18

Selahattin Demirtaş: % 13

Temel Karamollaoğlu: % 3

Kaynak: Ajanslar