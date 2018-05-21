CHP'li Aktay "istifa" iddialarını yalanladı

CHP Mersin İl Başkanı Aktay "istifa" iddialarını yalanladı

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Mersin il ve ilçe örgütlerinin istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Aktay, yaptığı yazılı açıklamada, istifa haberlerinin doğru olmadığının altını çizerek, "Milletvekili aday listelerine tepki olarak CHP Mersin il ve ilçe örgütlerinin istifa ettiği yolunda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

CHP'nin milletvekili adaylarını takdir yetkisi ve sorumluluğunun Genel Merkezde olduğunu vurgulayan Aktay, şunları kaydetti:

"Elbette, bu takdiri etkilemeye çalışmak ve eleştirmek, büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailesi içinde yer alan herkesin hakkıdır, görevidir. Mersin il örgütü de bu bilinçle davranmış ve seçimi kazanmak adına, yerel düzeyde gözetilmesi gereken hassasiyet ve öncelikler konusunda uyarıcı, yol gösterici olmaya gayret etmiştir. Doğru bildiklerini açıkça söylemekten imtina etmemiştir. Kendi partilerinde, eşit bireylerin, fikirlerini açıkça ortaya koyup, medenice tartışıp uzlaşması gibi bir kültüre sahip olmayanların bu durumu anlamakta zorlanacakları tabiidir."

Aktay, Mersin il örgütünün eleştiri ve uyarılarının milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna teslim edildiği andan itibaren sona erdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Artık Mersin ya da Türkiye'nin herhangi bir kentindeki milletvekili adaylarımızla ilgili herhangi bir tartışma açılmasını asla doğru, anlamlı ve değerli bulmuyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızla, milletvekili adaylarımızla, üyelerimizle, milyonlarca eski ve yeni seçmenimizle 24 Haziran zaferine odaklanmış durumdayız. Bu süreçte, 25 Haziran sabahı özgür ve huzurlu bir Türkiye'ye uyanma hedefinden daha önemli, daha değerli hiçbir şey yoktur, olamaz."

Kaynak: AA