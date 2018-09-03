CHP'den yerel seçimler için ittifak açıklaması

MYK sonrası açıklama yapan CHP sözcüsü Öztrak, yerel seçimlerde ittifak yapmanın gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Yerel seçimlerde ittifak ile ilgili açıklamalarda bulunan Öztrak, "Bizim CHP olarak bir iddiamız var, belediyeciliği biz biliriz. Gündemimizde kesinlikle ittifak yok. Yarım ağızla söylediğimi düşünen basın mensupları dudaklarımı okusun: Gündemimizde kesinlikle ittifak yok" diye konuştu.

Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Merkez Bankası kalkmış bu ayın 13'ünde yapacağı PPK toplantısına randevu veriyor.

Yeni Sanayi ve Ticaret Bakanımız Arjantin'de toplantı yapıyor. Endonezyalı mevkidaşı tarifeli uçakla uçuyor, kendisine devletin tahsis ettiği uçakla gidiyor. Bir de üzülüyor Edonezyalı bakanı İstanbul'a kadar uçağına davet ediyor. KOBİ'lere verilen destek kredisi uygulaması doğrudur. Bu uygulamanın son derece kurallı ve şeffaf olarak yapılması lazım.

Emeklinin parasını ödemekten imtina edeceksiniz. Ama bakanlar özel uçakta gidiyorlar.

Sayın Erdoğan şunu dedi; Türkiye'nin ekonomide çözmesi gereken yapısal açıkları var. Evet var, neden bir şey yapmıyorsunuz?

Kaynak: Ajanslar