CHP'de 'ince' değişiklik: Mitinglere çıkacak!

Muharrem İnce, ses kısıklığı nedeniyle iptal ettiği iki mitingini yeniden yapma kararı aldı.

İnce'nin miting iptalinin önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili aday listesine itirazı nedeniyle yaşandığı iddia edilmişti. Ancak iptalin ses kısıklığından kaynaklandığı duyuruldu. İnce'ye yakın kaynaklar "Ses kısıklığı deniyordu, nasıl çözdünüz?" sorusuna "Özel bir yöntemle ses kısıklığı giderilmeye çalışılıyor" yanıtını verdiler.

İnce, saat 14.30'da Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 17.00'de ise ZonguldakMadenci Anıtı önünde miting yapacak.

Gündem 21 Mayıs 2018 09:05 CHP'de liste savaşları: Muharrem İnce mitingleri iptal etti!CHP'de yaşanan liste savaşından sonra İnce, "sesim kısıldı" diyerek Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal edebileceğini duyuran İnce'nin bugünkü mitingleri iptal oldu.

Kaynak: ajanslar