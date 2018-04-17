Chp'den erken seçim çağrısına ''hodri meydan''

CHP Genel Başkan Yardımcısı, partisinin erken seçime hazır olduğunu belirterek "Hodri meydan'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında seçimlerin 26 Ağustos 2018'de yapılmasını istedi. MHP Lideri'nin bu çağrısına CHP'den ilk yanıt geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin erken seçime hazır olduğunu söyledi.



HODRİ MEYDAN

Tezcan, Bahçeli'nin çağrısına "Hodri meydan diyoruz. Biz her zaman hazırız. Türk Milleti gereken cevabı verecektir. Koalisyonun büyük ortağı AK Parti'nin ne diyeceğini merakla bekliyoruz." diye yanıt verdi.

Kaynak: Ajanslar