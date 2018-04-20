CHP'den bir aday daha çıktı!

CHP İstanbul milletvekili Didem Engin yaptığı yazılı açıklamada; Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını söyledi.

Bugün adaylığını açıklayan CHP'li Öztürk Yılmaz'ın ardından yeni bir aday daha çıktı. CHP İstanbul milletvekili Didem Engin yaptığı yazılı açıklamada; Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını söyledi.

Engin, aday adaylığını açıklayacağı basın toplantısının gün ve saatini daha sonra bildireceğine de açıklamasında yer verdi.

Güncel 20 Nisan 2018 14:52 Didem Engin kimdir?CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı Didem Engin kimdir, Didem Engin ne iş yapar, Didem Engin nereli? sorularını merak ediyorsanız cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

İstanbul Milletvekili Engin’in yazılı açıklaması şöyle;

“Ülkemiz iki ay sonra tarihinin en önemli seçimini yapacaktır. 16 yıldır ülkemizi tek başına yöneten iktidar partisi, Meclis çoğunluğuna rağmen ülkemizi artık yönetemez duruma düştüğünü, OHAL’den medet umarak, baskın bir seçim kararıyla itiraf etmiştir.

Bizleri birbirimizden ayrıştırarak, ötekileştirerek, kamplaştırarak yıllardır oy peşinde koşan, kapalı kapılar ardında koltuk pazarlıklarıyla ittifak yapan siyaset anlayışına, kadınlarımızla, gençlerimizle, işçilerimizle, emeklilerimizle, esnaflarımızla, memurlarımızla, dar gelirli vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle, işsizlerimizle, emekçilerimizle, engelli bireylerimizle, kısacası toplumumuzun tüm kesimleriyle halkın ittifakını oluşturarak bir arada ve el ele sandıkta DUR diyeceğiz.

Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı basın toplantısı ile açıklayacağım.

Hazreti Mevlana’nın dediği gibi, “Dünle beraber gitti, cancağızım; Ne kadar söz varsa düne ait; Şimdi yeni şeyler söylemek lazım”

İşte şimdi güzel ülkemizin vatansever evlatları olarak yeni şeyler söylememizin zamanı.

Basın toplantımın gün ve saatini ayrıca sizlerle paylaşacağım.

Saygılarımla bilgilerinize sunarım.

Didem ENGİN

CHP İstanbul Milletvekili ”

BİRİNCİ TURDA KAZANACAĞIMA İNANIYORUM

CHP’li Didem Engin, Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı konusunda Sözcü’ye yaptığı açıklamada da, CHP’nin adayını Salı günü yapılacak Parti Meclisi’nde belirleyeceğine dikkat çekerek, şöyle dedi;

“CHP’nin bağrından çıkan bir insan olarak, milletvekilliğini tırnaklarıyla kazıyarak elde eden genç bir kadın siyasetçi olarak, toplumun büyük kesiminden destek alacağıma ve Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanacağıma inanıyorum” dedi.

Kaynak: Ajanslar