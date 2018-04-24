CHP'den art arda Abdullah Gül açıklamaları

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'den art arda çarpıcı açıklamalar geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan milletvekilleri Abdullah Gül karşıtı söylemlerde bulundular.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla erken seçim için çalışmalar başlatılmıştı. Erken seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihine alınmasıyla birlikte partiler cumhurbaşkanı adaylarını belirleme konusunda çalışmalar başlattılar.

CHP tabanından yapılan açıklamalar sonucunda adaylığını ortaya koyan birkaç milletvekili çok konuşulmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise henüz adaylık konusunda net bir açıklaması olmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Karamollaoğlu "Abdullah Gül'ün ortak adaylığı söz konusu mu?" sorusuna "Sorularınız bu hafta sonuna doğru cevap bulacaktır" yanıtını verdi.

Buna karşın CHP milletvekilleri sosyal medya hesaplarından tepki gösterici türden açıklamalarda bulundular.

CHP'li İrgil'in Gül'ün adaylığı ve 24 Haziran'da yapılacak seçimle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Gül ismini tartışmaya gerek yok. Bizim ve tabanımız için yok hükmündedir. Yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı ve sorumluluğu vardır.

24 Haziran'da her vatandaş kendine şunu sormalı: Kaderim, işim, çocuklarımın geleceği, hayatım 'Tek adamın' kararına mı bırakılmalı?

Yoksa demokrasi ile devam edip, yöneteni de geleceğimi de 'ben' mi belirleyeceğim?

Karar sizin… Sonra adalet yok diye ağlamak, yakınmak yok.

CB adaylığı için Gül'e söyleyeceğimiz tek cümle 'Güle güle' olacaktır."

CEYHUN İRGİL KİMDİR?

1 Ocak 1965'te İzmir'de doğdu. Baba adı Raif, anne adı Sevim'dir. Tıp Doktoru; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Çeşitli ülkelerdeki fakülte, hastane ve enstitülerde eğitim ve çalışmalarda bulundu. 1997'de Bursa Onkoloji Hastanesinde Başhekim Yardımcısı oldu. 3'ü uluslararası ödül alan 110 bildiri, makale ve kitap bölümü yayımlandı. 2005'te JCI Kişisel Başarı ödülünü aldı. 2007'de Dünya Cerrahi Derneği Seçilmiş Üyeliğine kabul edildi. Bursa Tabip Odası, Meme Hastalıkları ve Onkoloji, Acil Tıp ve Travma, Organ Nakli, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği, Bursa Sivil Toplum Derneğinde kuruculuk, başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. İrgil, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Bir diğer açıklama ise CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'den geldi. Seçimle ve Abdullah Gül ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Fikrimizi aylar önce açıklamıştık, tekrar edelim; demokrasinin yıkımında başrol oynayan Gül partimizin adayı olamaz, olmayacaktır.

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

Selin Sayek, 24 Ağustos 1972’de, Füsun Sayek ve İskender Sayek çiftinin kızı olarak Buffalo, New York’ta doğdu. Annesi hekim, babası tıp profesörüdür. Anne tarafından Niğdeli, baba tarafından Arsuz, Hataylıdır.

Sayek sırasıyla Çankaya İlkokulu’ndan, 1989’da TED Ankara Koleji’nden, 1993’te de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılına kadar Duke Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. 2002’de inşaat mühendisi Mert Böke ile evlendi ve bu evliliğinden Can ve Aksel adını verdiği iki oğlu oldu. 2003’te Bilkent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında ise doçent oldu.

2014’te Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi’ne seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri’nde CHP’nin İzmir 1. bölge milletvekili adayı oldu ve meclise girdi. Kasım 2015’teki erken genel seçimlerde yeniden aynı şehirden milletvekili seçildi. CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü yaptı. 6 Mayıs 2017 tarihinde Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığından ve Parti sözcülüğünden istifa etmiştir fakat milletvekilliğini sürdürmektedir.

Kaynak: AjansHaber