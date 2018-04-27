CHP'den aday açıklaması: "Adayımız Erdoğan'ı çıldırtacak"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, belirledikleri Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan'ı en çok çıldırtacak isim olduğunu söyledi.



Her seçim öncesinde belirlediği adaylarla ve seçim sonrasında alınan sonuçlarla kendi seçmenini çıldırtmayı gelenek haline getiren CHP'den çok ilginç bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı adaylarını YSK takvimine göre kendi belirledikleri bir zamanda açıklayacaklarını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek, "Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak adayı açıklayacağız" dedi.



CHP, 2014'TE DE KENDİ SEÇMENİNİ ÇILDIRTMIŞTI

CHP, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, eski adıyla İslam Konferansı Örgütü'nün eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nu çatı aday olarak göstererek kendi seçmenini çıldırtmıştı.

Kaynak: ajanslar