CHP'de sürpriz toplantı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim stratejisini değerlendirmek için kurmaylarıyla bir araya geldi.
Detaylar gelecek..
Kaynak: Ajanslar
Detaylar gelecek..
Kaynak: Ajanslar
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