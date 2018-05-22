CHP'de ortalık karıştı: Peş peşe adaylıktan çekildiler!

Geçtiğimiz gün CHP'nin yaptığı aday sıralamasını beğenmeyen biri Trabzon, 4'ü Gaziantep'ten 5 kişi adaylıktan çekildi.

CHP, Trabzon'da Ahmet Kaya, Saadet Partisi (SP) kontenjanından Abdulkadir Çelebi, Nuri Aydın, Ferda Kudunoğlu, İsmail Kaynar ve Mertcan Fero'yu, 24 Haziran seçimleri için aday gösterdi. 4'üncü sıra adayı Ferda Kudunoğlu, listedeki sıralamayı beğenmeyince adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti.

HEM ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ, HEM İSTİFA ETTİ

Kudunoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kamuoyuna, çok sevdiğim ve inanç ve imanla Atatürk'ün askeri olarak hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi 4'üncü sıra adaylığından çekiliyor ve partimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

GAZİANTEP'TE 4 ADAY DAHA ÇEKİLDİ

Gaziantep'te CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen milletvekili adaylığı sıralamasındaki yerlerini beğenmeyen 4 kişi adaylıktan çekildi.



Alınan bilgiye göre, dün listelerin açıklanmasının ardından 14 milletvekilinin seçileceği Gaziantep'te ilk istifa 9. sıra adayı eski il başkanı Nesrin Tuncel'den geldi. Ardından 7. sıradaki Naci Kılıç, 13. sıradaki Yılmaz Demirdelen ve 14. sıradaki Mehmet Turan Gündoğdu adaylıktan vazgeçti.

ÇOK BÜYÜK HUZURSUZLUĞA NEDEN OLDU

Milletvekili adaylığından istifa eden 9. sıra adayı Nesrin Tuncel de erken seçim kararı alındıktan sonra CHP'nin "süre çok kısıtlı" diye ön seçim yapmadığını hatırlatarak, yaklaşık 1 aylık süreçte ön seçimin yapılmasının daha demokratik olacağına inandığını dile getirdi.

Ön seçim yapılmamasına rağmen aday adaylığı başvurusu yaptıklarını belirten Tuncel, "Ancak dün çıkan sıralama bizim hem örgütlerimizde hem de tabanımızda çok büyük huzursuzluğa neden oldu. Çünkü listeler açıklandığında kadınların aday sıralamasında seçilebilir noktalarda olmadığının farkına vardık." diye konuştu.

Geçmişte kongreyle il başkanlığı yapan bir hukukçu olduğunu ve kentte yaşayan herkese hitap ettiğini, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin imar kararlarındaki rantları durduracak adliye sonuçları aldığını aktaran Tuncel, şöyle devam etti:

"Böyle bir kadın sıralamada en arka sıralara itiliyor, tepkimiz bunaydı. Liyakatın ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini düşündüğümüz için tabandan da gelen sesleri dinleyerek yaptığımız istifa, bundan sonraki yapılacak atama listesinin liyakata dayalı olması için uyarı niteliğindeydi. Yoksa biz partimizin görüşlerinden ve ideolojisinden ayrılmış değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız da inşallah seçilecektir. Bunun için de çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: ajanslar