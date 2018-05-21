CHP'de o isimler yeniden listede iddiası!

CHP'de aday listesinde yer almayan Eren Erdem, Barış Yarkadaş ve Ali Şeker'in yeniden listeye dahil edildiği iddia edildi.

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin milletvekili aday listesini kesinleştirmiş ve dün açıklamıştı. Aralarında Haluk Pekşen, Mustafa Balbay, Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Zeynep Altıok, Şenal Sarıhan, Musa Çam, Erdin Bircan, Hüsnü Bozkurt, Necati Yılmaz, Hilmi Yarayıcı, Niyazi Nefi Kara, Elif Doğan Türmen ve İlhan Cihaner'in de bulunduğu bazı milletvekilleri ise aday listesinde yer almamıştı.

3 İSİM YENİDEN LİSTEYE ALINDI İDDİASI

Gazete Habertürk Yazarı Sevilay Yılman, bugün Twitter hesabından CHP'li Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Ali Şeker'in yeniden milletvekili aday listesine dahil edildiğini iddia etti.

İNCE İLE HAREKET EDEN VEKİLLERE NEŞTER

CHP'nin ortaya çıkan aday listesinde CHP Kurultayı'nda Muharrem İnce ile hareket eden 13 vekilden 11'inin liste dışı kalması da dikkat çekmişti.

Gündem 21 Mayıs 2018 12:47 Eren Erdem havalimanında durduruldu!CHP milletvekili Eren Erdem, eşi ve çocuğu ile birlikte bu sabah Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek isterken şok yaşadı.

Kaynak: ajanslar