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10 Ağustos 2018 13:55 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2018 14:30

CHP'de MYK revizyonu!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniledi!

CHP'de MYK revizyonu!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu  Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniledi!

24 Haziran seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı belli oldu.

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Kaynak: Ajanslar

Etiketler: CHP


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