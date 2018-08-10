CHP'de MYK revizyonu!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniledi!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniledi!
24 Haziran seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı belli oldu.
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Kaynak: Ajanslar