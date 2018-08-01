CHP'de muhalifler imzaları yarın teslim edecek

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) muhaliflerin kurultay için toplanan imzaları yarın teslim edeceği belirtildi. CHP kurultay delegelerinin başlattığı imza süreci, 30 Temmuz Pazartesi günü sona ermişti.

Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran seçimlerinin ardından kurultay krizi ile çalkalanıyordu. CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza süreci, 30 Temmuz Pazartesi günü tamamlandı.

İMZALAR YARIN SAAT 16.00'DA GENEL MERKEZE TESLİM EDİLECEK

Delegeler tarafından "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında toplanan noter tasdikli imzaların yarın saat 16.00'da CHP Genel Merkezine teslim edileceği belirtildi. İmzacıların sözcülüğünü yapan Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, toplanan imzaları yarın saat 16.00'da genel merkeze götüreceklerini ifade etti.

SALT ÇOĞUNLUĞUN 625'E ULAŞTIĞI KAYDEDİLDİ

Delegeler adına daha önce yapılan açıklamada, imza sayısının salt çoğunluk olan 625'e ulaşıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: Ajanslar