CHP'de liste savaşları: Muharrem İnce mitingleri iptal etti!

CHP'de yaşanan liste savaşından sonra İnce, "sesim kısıldı" diyerek Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal edebileceğini duyuran İnce'nin bugünkü mitingleri iptal oldu.

CHP'de dün gece yaşanan liste depreminden sonra sosyal medyadan "sesim kısıldı" diyerek Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal edebileceğini duyuran İnce'nin bugünkü mitingleri iptal oldu.

İNCE'YE YAKIN 20 VEKİL ADAY LİSTESİNE GİREMEMİŞTİ

Dün gece CHP'de vekil listelerinin belli olmasıyla Muharrem İnce’ye yakın yaklaşık 20 milletvekilinden çoğunluğunun aday listelerine girmediği görülmüştü. İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmadı. Aday olan isimler arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün listelerde yer aldı. Listelerin açıklanmasının ardından Muharrem İnce'ye yakın isimlerde büyük rahatsızlık olduğu öğrenildi. CHP kulislerinde konuşulan bir iddiaya göre İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi bekleniyordu.



"SESİM KISILDI" DEMİŞTİ

İnce'nin ekibinden yalnızca 2 ismin olmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, listenin ortaya çıkmasının ardından Twitter'dan "Sesim kısıldı" diyerek Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal edebileceğini duyurmuştu:

Kaynak: ajanslar