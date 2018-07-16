CHP kurultay imzalarında son durum belli oldu

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, olağanüstü kurultay için imza sayısının gün sonu 353 olduğunu duyurdu. CHP parti tüzüğüne göre en az 625 delegenin imzası gerekiyor.

CHP PM üyesi Aksünger, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, 'Öğleden sonra Krt Tv’ye çıkarken 250 olan imza sayısı, gün sonu 353 olmuş. Değişim olacak gibi' paylaşımında bulundu.

625 DELEGENİN İMZASI GEREKİYOR

CHP parti tüzüğünün 48’inci maddesine göre seçimli olağanüstü kurultay toplanması için kurultay delegelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun, on beşinci gün mesai bitimine kadar noter aracılığıyla imzalarını genel merkeze iletmeleri gerekiyor. Bu da en az 625 delegenin imzasına denk geliyor.

Kaynak: Ajanslar