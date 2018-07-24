CHP'de kurultay için yeterli imza toplandı

CHP'li Yaşar Tüzün tarafından yapılan açıklamaya göre kurultay için yeterli imza toplandı. Tüzün: "Kurultay için yeterli sayıda imza toplanmıştır. MYK üyeleri görebilir" dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzaların an itibariyle toplandığını bildirdi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN İMZA TOPLANMAYA BAŞLANMIŞTI

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından İnce'ye yakın parti içi muhalefet genel başkan seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamıştı.

YETERLİ İMZA TOPLANDI

Tüzün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 1700'ye kadar imza almaya devam edeceğiz" dedi.

Görmek isteyen MYK üyelerinin istediği saatte imzaları görebileceğini belirtti.

CHP tüzüğüne göre seçimli olağanüstü kurultay için toplam delegelerin yarısının noterli imzası gerekiyor. Muhalifler bu sayının yaklaşık 625 olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Ajanslar