CHP’de kurultay için imza verme süresi doldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay için imza verme süresi doldu. CHP’de olağanüstü kurultay için imza verme işlemi saat 17:30 itibariyle sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay için imza verme süresi doldu. CHP’de olağanüstü kurultay için imza verme işlemi saat 17:30 itibariyle sona erdi.

BİR HAFTA İÇERİSİNDE GENEL MERKEZE SUNULMASI GEREKİYOR

CHP’de olağanüstü kurultay tartışmasında süre bu akşam 17:30'da sona erdi. Toplanan imzaların bir hafta içerisinde genel merkeze sunulması gerekiyor. Şimdi dikkatler 6 Ağustos Pazartesi'ye kadar genel merkeze sunulması planlanan imza sayısında.

İMZA SAYISI HAKKINDA NET BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Yeterli imzanın toplanıp toplanmadığı konusunda şu ana kadar muhaliflerden henüz net bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Ajanslar