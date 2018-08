CHP'de kriz büyüyor: "Koltuğa yapışanlar her yola başvuruyor''

24 Haziran seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlık görevini devralmak isteyen Muharrem İnce, bugün yaptığı açıklamada; "Koltuğa yapışanlar her yola başvuruyor. Umut galip gelecek, değişim çok yakında" dedi.

Muharrem İnce'nin bu çıkışından kısa bir süre önce ise İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu CHP'li 59 il başkanı yaptıkları ortak açıklamada partide kurultayın gerekli olmadığını ifade etmişlerdi.

DEĞİŞİM YAKINDA MESAJI

CHP'de sular durulmuyor. CHP'de olağanüstü kurultay için bir yandan imzalar toplanırken bir yandan da önemli mesajlar art arda geliyor.

Muharrem İnce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" açıklamasını yaptı.

