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Video / Gündem / CHP'de 'İnce' kriz!
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Gündem 07 Mayıs 2018 - 15:28
Partililerin kalabalık bir şekilde asansöre binmesi, asansörün hareket etmesini engelledi. İnce uyarı üzerine asansörden kimse inmeyince sinirlendi.