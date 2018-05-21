CHP'de 'ince' deprem: Eren Erdem ve Barış Yarkadaş liste dışı kaldı!

CHP'de aday listesi açıklanırken Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'ın listede olmaması dikkat çekti.

CHP, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekilliği aday listesini açıkladı. 600 kişilik listede, Ali Şeker ile birlikte Eren Erdem ve Barış Yarkadaş da aday gösterilmedi.

TÜRKİYE'Yİ TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKE GİBİ GÖSTEREN MİLLETVEKİLİYDİ, LİSTE DIŞI KALDI

Türkiye'yi DEAŞ'a silah satmakla suçlayan Eren Erdem ve Külliye'nin ODTÜ'ye devredilmesini isteyen Barış Yarkadaş, CHP'nin istenmeyen isimleri oldu.

Külliye'nin terör örgütüne militan gönderen ODTÜ'ye devredilmesini isteyen Yarkadaş'ın son faaliyeti ise mecliste kavga çıkarmak olmuştu.

Gündem 21 Mayıs 2018 09:05 CHP'de liste savaşları: Muharrem İnce mitingleri iptal etti!CHP'de yaşanan liste savaşından sonra İnce, "sesim kısıldı" diyerek Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal edebileceğini duyuran İnce'nin bugünkü mitingleri iptal oldu.

Kaynak: ajanslar