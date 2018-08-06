CHP'de imza yetersiz: Kurultay yok!

CHP'de muhalifler 569 imza topladı, yeterli sayıya ulaşılamadı. CHP yönetimi 'kurultay yok' dedi.

4 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de kurultay sesleri yükseldi. Seçimlerde partinin başarısız olduğunu savunan muhalif kesim Genel Merkez'e kurultay çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ise yerel seçimlere odaklanılması gerektiğini ve kurultay yapılmayacağını belirtti. Kurultay yapılmayacağının açıkça belirtilmesi üzerine muhalifler delegelerden imza toplama sürecini başlattı. Geçtiğimiz perşembe günü kurultay çağrısında bulunan parti içi muhalifler 630 imza toplandığı ve kurultayın yapılması gerektiğini duyurdu.

SÜRE DOLDU

Muhaliflerin çağrısına CHP yönetiminden ise jet hızıyla yanıt geldi. Teslim edilen imza sayısının 618 olduğu, geçerli imzaların ise 605 olarak görüldüğü belirtildi. İmza vermek isteyen delegelerin noter onaylı ıslak imzasını teslim etmesi için verilen son süre de doldu.

YETERLİ İMZA YA ULAŞILAMADI, KURULTAY YOK

CHP Genel Merkezi'nden bugün yapılan açıklamada, 569 imzanın toplandığı ve yeterli sayıya ulaşamadığı belirtildi. CHP yönetimi, "Salt çoğunluk sağlanamadı kurultay yok" diyerek son sözü söyledi.

Kaynak: Ajanslar