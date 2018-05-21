CHP'de deprem: İl ve 13 ilçe istifa etti!

Fikri Sağlar'ın yeniden milletvekili adayı gösterilmemesine tepki olarak Mersin'de il ve 13 ilçe örgütünün istifa ettiği öğrenildi.

Mersin CHP örgütlerinin aday listelerinde Seyit Özanar ve Musfata Baysan'ın olmamasına da tepki gösterdikleri bildirildi. Mersin'de mevcut Milletvekilleri Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu da liste dışı kalmıştı. CHP örgütünün liste sıralamasında sadece Tarsus'lu adaylara yer verilmesini de eleştirdikleri belirtildi.

Kaynak: ajanslar