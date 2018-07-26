CHP'de 59 il başkanından kurultaya itiraz

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya karşı çıkarak gerekli olmadığını bildirdi.

Seçimlerin ardından suların bir türlü durulmadığı CHP'de kriz tırmanıyor. Peş peşe gelen açıklamaları bugün 59 il başkanının ortak basın toplantısı izledi.

Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda bazı il başkanları ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

''KÖTÜ YÖNETİLEN BİR SÜREÇ''

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması:



''İl Başkanları üzerine düşen sorumluluk nedeniyle her zaman bir araya gelebilirler. Bizler il başkanları olarak ortak basın açıklamamızı okuyacağız. Şunu ifade etmek isterim. İl Başkanları olarak kamuoyunda bir spor yarışmasına dönen, kötü yönetilen bir sürece ortak olmama adına herhangi bir skor vermek üzere gelmedik. İl Başkanları örgütün her zaman sesine, sözüne ses veren kişilerdir.''



Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de süreçle ilgili değerlendirmede bulundu.

Güvener'in açıklamaları şöyle:

''İHTİYACIMIZ OLAN KURULTAY DEĞİL''

''Olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. Kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyunda yapılmasını doğru bulmuyoruz.



Daha seçim sonuçları analiz edilmeden bir olağanüstü kurultay tartışması yapılması doğru değildir. İhtiyacımız olan kurultay değil, birlik içinde bu karanlık süreçten çıkabilmektir."

Kaynak: Ajanslar