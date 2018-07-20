CHP'den flaş açıklama: "11.00'e kadar zamanınız var"

CHP yönetimin: Yarın 11.00'e kadar noter imzalı 604 imza sunulursa gereği derhal yapılacak!

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan lider savaşı, önce kurultaya gidelim-gitmeyelim şeklindeydi şimdi de kurultay için gerekli imza toplandı-toplanmadı savaşına döndü.

GENEL MERKEZ REST ÇEKTİ



CHP Genel Merkezi'nden Muharrem İnce tarafına yönelik yapılan açıklamada; "Yarın saat 11.00'de 604 noter onaylı imzanın genel merkezimize sunulması halinde gereğini derhal yapacağız." denildi.

CEVAP GECİKMEDİ



İnce'nin yanında yer alan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise bu reste karşılık daha sürelerinin olduğunu ifade ederek; "Tüzükte yazılı olan sürede noter tasdikli imza genel merkeze teslim edilecek." dedi.

Kaynak: Ajanslar