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14 Eylül 2018 08:38 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2018 08:40

CHP yerel seçimlerde sahte oy kullanılacağını söyledi

AK Parti karşısında girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP, sahte oylar kullanılacak yalanıyla kirli bir algı operasyonuna girişti.

CHP yerel seçimlerde sahte oy kullanılacağını söyledi

Millet, 24 Haziran'da tercihini bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana kullandı. Seçime büyük ümitlerle katılan CHP ise, yine milletin tokadını yiyerek liderlik krizine girdi.

Son 9 seçimin kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yerel seçimlere hazırlanan parti, kirli bir algı operasyonunun fitilini ateşledi.

SAHTE OY YALANI

CHP'li Haluk Pekşen, 24 Haziran'da sahte oyların kullanıldığını yerel seçimlerde de sahte oy kullanılacağını söyledi.

Pekşen, "24 Haziran'da 2.5 milyon sahte oy kullanıldı, benzer risk yerel seçimde de var" diye konuştu.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Recep Tayyip ErdoğanAK PartiCHP24 Haziran


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