CHP ve MHP'den bedelli askerlik açıklaması geldi

15 bin TL, 25 gün ve 25 yaş olarak açıklanan bedelli askerlikle ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan açıklama geldi.

Açıklanan 15 bin TL, 25 gün ve 25 yaş olarak açıklanan bedelli askerlikle ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan açıklama geldi.

CHP'Lİ ÖZKOÇ: ''BÖYLE BİR İHTİYAÇ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ DİYE BAKIYORUZ''

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, 15 bin TL, 25 gün ve 25 yaş olarak açıklanan bedelli askerlikle ilgili, "Bu karar ilgili kurullar tarafından incelendi. Böyle bir ihtiyaç olduğu tespit edildi diye bakıyoruz" dedi.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'a konuşan Özkoç, "Kaynakların şehit aileleriyle ilgili kullanılması gerekir. Bir kişinin veya birkaç kişinin aldığı kararlarla milletten elde edilen kaynaklar gereksiz yerlere kullanılmaması gerekir. Buradan elde edilen gelirler doğru kullanılsın. Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özkoç, "Biz bu konularla ilgi yazılar ulaşır ulaşmaz, doğru olan buydu diyoruz. Dışarıdan bakınca sadece muhalefet ediliyormuş gibi yansıtılıyor. Askerlerle ilgili bir gelir elde ediyorsak, bu gelirin mağdur olan asker ailelerine aktarılması gerekir. Türkiye'nin yararına olan her şeyi iletiyoruz" dedi.

MHP'Lİ AKÇAY: ''GEREKEN KATKIYI VERECEĞİZ''

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor. Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Gündem 17 Temmuz 2018 14:12 Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret netleştiAK Parti'den bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bedelli askerlik torba yasaya ekleniyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar