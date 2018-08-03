CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi.İlk Müdahalesi yapılan Şaroğlu helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi.İlk Müdahalesi yapılan Şaroğlu helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Milletvekili Polat Şaroğlu (48), akşam saatlerinde baş dönmesi ve başındaki uyuşukluk şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanenin acil servisindeki tetkiklerde beyin damarlarında tıkanıklık olabileceğinden şüphelenilen Şaroğlu, ilk müdahalesi sonrası askeri helikopterle Elazığ'a nakledildi.

Şaroğlu'nun tedavi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

POLAT ŞAROĞLU KİMDİR?

22 Ağustos 1969'da Tunceli'nin Hozat İlçesinde doğdu. Baba adı Haydar, anne adı Fati'dir. İlk, orta ve lise öğrenimini Tunceli'de tamamladı.

Ankara'da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında gıda ve içecek sektöründe ticaret hayatına başladı. 2009-2015 yılları arasında Elazığ Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Ajanslar