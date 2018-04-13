CHP Selahattin Demirtaş'ın içeride olmasından rahatsız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu HDP eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın içeride olmasına itiraz etti.

"TERÖRÜ BİTİRME ÇABASI YÜZÜNDEN İÇERDE"

Demirtaş'ın terörü bitirme çabasını ve samimiyetini gördüğünü savunan Erdoğdu; "O şiddet bitsin diye bir çaba gösterdiğini ve samimi bir adam olduğunu düşünüyorum. Samimi çabası yüzünden, terörü bitirme çabası yüzünden içeride olabilir." dedi.

"MECLİSTE OLMASI GEREK"

Erdoğdu ayrıca şöyle dedi: "Demirtaş ile programlarımız ayrı, düşüncelerimiz ayrı ama ben Demirtaş'ın TBMM'de siyasetin içinde olması gerektiğini düşünüyorum ve terörü bitirmek için de gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: Ajanslar