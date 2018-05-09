CHP, SEÇİM ŞARKISI İÇİN YILDIZ TİLBE İLE ANLAŞTI

CHP, Başkanlık Seçimi'nde Yıldız Tilbe'nin şarkısını kullanacak.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin 24 Haziran'da yapılmasını öngören Erken Seçim kararının ardından bir türlü aday bulamayan CHP'de Muharrem İnce isminin açıklanması ile büyük bir kriz çözülmüştü.

Parti içerisindeki meselelerin nerdeyse tamamında sorun yaşayan CHP geçtiğimiz günlerde yaşanan Muharrem İnce'nin asansörden indirilmesi sorununundan sonra, şimdi de seçim şarkısı sıkıntısı yaşıyor. Parti içinde farklı isimlerin baş kaldırdığı tartışmada nihayet karar verildi.

AjansHaber.com ekibi olarak CHP kulislerinden edindiğimiz bilgiye göre; Yıldız Tilbe'nin 1-2-3-4 Tamam adlı şarkısı için CHP'nin Yıldız Tilbe ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Kaynak: Ajanshaber