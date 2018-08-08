CHP önünde duran adam eylemi başladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoroğlu, koltuğunu Muharrem İnce'ye kaptırmamak için elinden geleni yapmaya başladı. CHP Genel Merkezi önünde ise çeşitli eylemler düzenlenmeye başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoroğlu, koltuğunu Muharrem İnce'ye kaptırmamak için elinden geleni yapmaya başladı.

Olağanüstü kurultay için imza veren 31 isim, imzasını geri çekerek kurultayın yapılmamasına neden oldu.

DELEGELER AÇLIK GREVİNDE



Kurultayın yapılmayacağının açıklanmasından sonra bazı delegeler CHP Genel Merkezi önünde açlık grevine başladı.

GENÇLERİN DURAN ADAM EYLEMİ



Bu eylem devam ederken bu kez genel merkezin önünde ellerinde pankart bulunan 4 genç geldi.

Gezi parkı olaylarında başlayan 'duran adam' eylemine imza atan gençler, partinin kurultaya gitmesini istedi.

Kaynak: Ajanslar