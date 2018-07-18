KOLTUĞU BIRAKMAYAN KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI İMZA SEFERBERLİĞİ TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Milletvekilliği listeleri açıklanıp 24 Haziran seçimleri olana kadar sessizliğini koruyan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, vekilliği garanti altına alır almaz Kılıçdaroğlu'na cephe aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı parti içinde muhalefet günden güne artmaya devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner de Muharrem İnce'nin tarafına geçerek Kemal Kılıçdaroğlu’na cephe aldılar.



"GENEL MERKEZİMİZİN KAYITSIZ DURUŞU HOŞNUTSUZLUK YARATTI"

Söz konusu çağrıda, CHP'yi tekrar umut haline getirecek yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanması gerekliliği vurgulanarak, "Genel Merkezimizin bu olumsuzluklar karşısındaki kayıtsız duruşu, parti içinde de hoşnutsuzlukları artırmıştır. Faşizme karşı omuz omuza mücadele etmesi gerekenlerin karşı karşıya gelmesine, yoldaşlık hukukunun bozulmasına izin vermemiz mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.



500'Ü GEÇTİK



Olağanüstü kurultaya gitmek için yeterli imza tartışmasında hem Kılıçdaroğlu cephesinden, hem de İnce cephesinden farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler toplanan imza sayısının açıklanandan fazla olmadığını söylese de İnce taraftarları 500 imzayı geçtiklerini açıkladı.

Kaynak: AjansHaber