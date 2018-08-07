CHP'de hesaplar iyice karıştı: Bir açıklama daha geldi

CHP'de muhalifler adına Yaşar Tüzün açıklamalarda bulundu. Tüzün, "630 delege kurultay için imza attı. Kurultayın toplanması için genel başkanımızın MYK sonrası açıklama yapacağını ve bizlerin de yol haritasını belirleyeceğimizi belirtmek isterim" dedi.

CHP'de muhalifler adına Yaşar Tüzün açıklama yaptı.

Tüzün şunları söyledi:

AÇIKLAMADAN SONRA YOL HARİTASINI BELİRLEYECEĞİZ

''630 delege kurultay için imza attı. Kurultayın toplanması için genel başkanımızın MYK sonrası açıklama yapacağını ve bizlerin de yol haritasını belirleyeceğimizi belirtmek isterim. Bir otomobilin dört lastiğinin ikisi patlamışsa yol alması mümkün değildir. Delegelerin yüzde 50+1'i imzasını beyan etmiştir. İmza atan delege sayısı kurultay için yeterli."

Kaynak: Ajanslar