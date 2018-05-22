Son Dakika!
22 Mayıs 2018 11:46 | Son Güncelleme: 22 Mayıs 2018 11:51

CHP ezan düşmanı Sera Kadıgil'i aday gösterdi!

CHP, 24 Haziran seçimleri için Saliha Sera Kadıgil'i aday gösterdi.

CHP ezan düşmanı Sera Kadıgil'i aday gösterdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri 24 Haziran'da yapılacağını açıklamasının ardından birçok isim farklı partilerden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Bu isimlerden biri de Saliha Sera Kadıgil Sütlü oldu.

DİN DÜŞMANLIĞI, IRKÇILIK, NEFRET

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Saliha Sera Kadıgil Sütlü, twitter hesabından din düşmanlığı, ırkçılık ve nefret söylemleriyle dikkat çekiyordu.


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Saliha Sera Kadıgil


Yorum yazma kurallarını kabul ediyorum.
Yorum Yap

  • Tevfik Ergül - Yahu arkadaş siz CHP den ne bekliyonuz bunlar bu ülkenin israili.

    0 0
1Yorum Yap