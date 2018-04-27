CHP cumhurbaşkanı adayını 5 Mayıs'ta bildiriyor!

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, cumhurbaşkanı adaylığı için, "5 Mayıs'ta adayı bildireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İYİ Parti'ye geçen 15 vekilin geri döneceği yönündeki tartışmaları doğru bulmadığını söyleyen Tezcan, "Bizim 15 arkadaşımız bir demokrasi kahramanı olarak önemli bir görevi ifa etmişlerdir. Arkadaşlarımızın kendi ikballeriyle ilgili hesabı olmamıştır. Bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızın mağdur edilmesi de düşünülemez." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki hafta sanıyorum iyi haberleri paylaşacağız"

Tezcan, “Biz bu süreci hiçbir zaman aday ismi ya da isimler üzerinden tartışarak yürütmedik. Daha önce de söyledim. Bir önemli müzakere süreci devam ediyor. Bu devam ederken isimlerin tartışmanın merkezine oturtulması müzakereye zarar verir. Kuşkusuz görüşme sırasında her siyasi parti kendi gönlündeki adayın ismini ortaya atar. Ama mesele sadece cumhurbaşkanı adayı ismi meselesi değildir. Siyasi partilerin milletvekili seçimine girerken oluşturacakları ittifak meselesi, hangi ittifaklar oluşacak, demokrasiyi korumak için, en geniş mutabakat nasıl sağlanacak bunlar görüşülüyor. Bizde bu çerçevede en geniş mutabakatın sağlanmasının Türkiye'nin geleceği konusunda önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da müzakereler oldukça iyi geçiyor. Olumlu bir noktaya doğru evrildi. En geç 5 Mayıs'ta adıyı bildireceğiz.” dedi.

Kaynak: Ajanslar