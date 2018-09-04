CHP: "Ankara ve İstanbul'u alacağız"

Daha önce kaybettiği seçimlerle ilgili olarak "Yiğit düştüğü yerden kalkar" ifadesini kullanan CHP Grup Başkanvekili, bu seçimlerde öncelikli hedeflerinin büyükşehirler olduğunu açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP KRİTERLERİ BELLİ"



CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin yerel seçimlerde göstereceği adayın kriterleriyle ilgili soru üzerine ise şunları söyledi: "CHP kriterleri belli. Dürüst, namuslu, çalışkan, ehliyet sahibi kişileri, toplumda karşılığı olan kişileri belediye başkanlığına aday gösteriyor. Bu Türkiye'nin hangi coğrafyasında olursa olsun bu kriterler değişmeyecektir.

"YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR"



CHP hiçbir seçmeni ötekileştirmiyor. 81 milyonun partisiyiz. 55 milyonun seçmenin 55 milyonundan da oy alabilecek tertemiz belediye başkanı adaylarımız olacak. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz Ankara ve İstanbul'u kaybettik.

O günden sonra Türkiye'de bugünkü iktidarın kadrolarının kamu gücünü eline geçirmek ve oradan başlayan bu sürecin sonunda bu noktaya kadar geldiler. Önümüzdeki seçimler yiğidin düştüğü yerden kalkacağı seçimlerdir.

"ANKARA VE İSTANBUL ALINACAK"



Nerede kalmıştı bu süreç, bu korku filmi nerede başladıysa orada bitecek. Ankara ve İstanbul alınacak. İstanbul ve Ankara'nın alınışı da 3 büyük şehri elinde bulunduran CHP'nin önümüzdeki süreçteki yükselişinin ilk başarıları, ilk işareti olacaktır."

Kaynak: Ajanslar