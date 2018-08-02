CHP adaylarını HDP onaylıyor

Yerel seçimlerde yapılacak ittifakı, HDP Sözcüsü açık açık anlattı. Ayhan Bilgen, CHP'den aday olmak isteyenlerin önce HDP ile temas kurarak onay aldıktan sonra adaylıklarını açıkladıklarını itiraf etti.

HP ile HDP arasındaki ittifakın detaylarını, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen canlı yayında tek tek anlattı.

CHP ADAYLARI HDP'DEN ONAY ALIYOR



Katıldığı canlı yayında konuşan HDP'li Bilgen, yerel seçimlerde CHP'den aday olmaya hazırlanan kişilerin önce kendileriyle görüştüklerini açıkladı.

İtiraf niteliğindeki bu sözler, kapalı kapılar ardındaki kirli ittifakı da ortaya çıkardı.



HDP'li Ayhan Bilgen, şunları söyledi: "Yerel seçimlerde, genel merkezlere rağmen ittifaklar oluşur. Böyle sinyaller var. CHP'den aday olmak isteyenler bizim il örgütlerimizle temas kuruyorlar. Birlikte olunca kazanıyorsak neden kaybedelim. Bunun bir mantığı yok"

Kaynak: ajanslar