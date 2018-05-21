CHP aday listesini yine değiştirdi

CHP İzmir vekil aday listesinde sıralama değişti.

CHP İzmir Milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın itirazı sonucu liste, son anda bir kez daha değişti.

CHP'nin İzmir listesine itiraz eden Tuncay Özkan, 1'inci bölge 1'inci sıraya yazıldı. 1'inci bölge 1'inci sırada yer alan Murat Bakan ise listede 2'inci sıraya yerleşti.

CHP'nin YSK'ya verdiği listenin son hali şu şekilde:

İZMİR 1. BÖLGE

1-Tuncay Özkan

2-Murat Bakan

3-Özcan Purçu

4-Kani Beko

5-Mehmet Ali Çelebi

6-Tacettin Bayır

7-Ednan Arslan

8-Sefer İpekli

9-Kazım Umdular

10-Nilay Kökkılınç

11-Ezgi Deniz Urunga

12-Devrim Barış Çelik

13-Zekiye Seda Sönmez

14-Şener Akdemir

İZMİR 2. BÖLGE

1-Kemal Kılıçdaroğlu

2-Selin Sayek Böke

3-Kamil Okyay Sındır

4-Atila Sertel

5-Sevda Erdan Kılıç

6-Mahir Polat

7-Bedri Serter

8-İdris Yavuz Yılmaz

9-Ali Engin

10-Salih Özçifçi

11-Mehmet Birlik

12-Onur Kadir Eryüce

13-Hatice Zeybek

14-Ebru Okay

Kaynak: AA