CHP Abdullah Gül tartışmasına son noktayı koydu!

İsmi Cumhurbaşkanlığı adayı olarak geçen Abdullah Gül için CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıklamada bulundu. Özel, Gül'ün CHP'nin gündeminde olmadığını ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: "YETER...

Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti.

Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta."

AKŞENER - KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi başladı.

Kaynak: Ajanslar