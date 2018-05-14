CHP 27. dönem milletvekili adayları 2018

CHP 27. dönem milletvekili adayları 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri öncesinde sıkça araştırılıyor. CHP 27. dönem milletvekili adayları 2018 ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

24 Haziran seçimlerinde Türkiye yeni bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçecek. Vatandaşlar şimdiden ana muhalefet partisi CHP'nin hangi bölgeden kimi aday göstereceği seçmenler tarafından merak edilmeye başlandı. 24 Haziran seçimleri öncesinde CHP'nin Cumhurbaşkanı Aday Muharrem İnce oldu. CHP 27. dönem milletvekili adayları 2018 yılında merak edilen konular arasında yer alıyor. CHP'nin bu listeyi ne zaman açıklacağı merak ediliyor. Ana muhalefet partisi CHP, Saadet Partisi, İyi Parti ile yaptığı ittifak sonrasında mecliste çoğunluğu sağlamak istiyor. CHP 27. dönem milletvekili adayları ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

CHP 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2018

CHP 27. dönem milletvekili adayları 2018 yılı seçimleri öncesinde insanlar tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri öncesi aday adayları araştırısında milletvekili adaylarını belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. CHP'nin 27. dönem milletvekili adayları listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

İYİ PARTİ'YE GEÇEN 15 VEKİL GERİ DÖNDÜ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili aday adayları arasından 27. Dönem milletvekillerini belirlemek için son çalışmalarını gerçekleştiriyor. İYİ Parti’ye geçen 15’lilerin tekrar CHP’ye dönerek adaylık başvurularını yapmasıyla birlikte CHP’de aday belirleme sürece de hızlandı.

PARTİLERDE ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala partiler de 24 Haziran 27. Dönem milletvekili adaylarını belirlemek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. CHP milletvekili aday aday başvurularını yakın zamanda sonlandırdı. Milletvekili aday adaylarını kurulan komisyonlarda değerlendirmeye alan CHP milletvekili adaylarını belirlemek üzere mülakatlara tabi tuttu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri milletvekili aday listelerini en geç 21 Mayıs saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verecek. AK Parti'ye 7 bin 329 adayın başvurduğunu belirtildi. Milletvekili olup adaylığa başvuru yapmayan kişilerin sayısı 23 olarak açıklandı.

CHP’YE ADAY ADAYLIĞI İÇİN BİN 592 BAŞVURU

CHP’de 1592 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu. İYİ Parti'de 2 bin 800 kişinin aday adaylığı başvurusu yaptığı öğrenilirken, MHP’ye 1815 kişi aday olmak için başvurdu. 315 kişinin adaylık başvurusu kabul edilmezken başvuranların 250’sini kadınlar, 20’sini de engelli vatandaşlar yaptı.

CHP'DE İSTANBUL İÇİN İLK ADAY AKİF HAMZAÇEBİ

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Mart 2019'da yapılması beklenen yerel seçimler için diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de belediye başkan adaylıkları için bazı isimler şimdiden ön plana çıkıyor. En büyük çekişmenin İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanması beklenirken, önceki seçimlerde az farkla kaybedilen daha küçük illerde de yoğun kulisler yapılıyor. Çalışmalara şimdiden başlayan Hamzaçebi, özellikle hafta sonlarını İstanbul'un ilçelerinde seçmenle geçiriyor.

Kaynak: AjansHaber