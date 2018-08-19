Chievo kalecisi Sorrentino'nun burnu kırıldı!

Chievo-Juventus maçında Ronaldo'yla çarpışan Chievo kalecisi Stefano Sorrentino'nun burnu kırıldı. Tecrübeli kaleci suratının son halini Twitter hesabından paylaştı.

İtalya Serie A'nın 1. haftasında Chievo ile Juventus karşı karşıya geldi.

Ronaldo'nun yeni takımıyla ilk maçına çıktığı karşılaşmada, gülen taraf siyah-beyazlılar oldu.

Portekizli yıldız, ilk lig maçında rakip fileleri havalandıramazken, talihsiz bir sakatlığa da neden oldu

BURNU KIRILDI

Chievo kalecisi Stefano Sorrentino'yla çarpışan 33 yaşındaki yıldız, istemeden 39 yaşındaki file bekçisinin burnunu kırdı.

Twitter hesabından yüzünün son halini paylaşan İtalyan kalecinin boynunun da incildiği görüldü.